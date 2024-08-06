Два километра теплосетей модернизируют в Реутове в 2024 году

Модернизация системы теплоснабжения ведется на севере Реутова. В этом году там под землю уберут два километра теплотрассы.

Специалисты уже занимаются перекладкой коммуникаций. Это важный проект для города. Он поможет избавиться от воздушных теплотрасс. Они шли по территории двух школ, что мешало проводит активности на свежем воздухе.

Также в округе отремонтируют 190 подъездов. Треть из них уже сданы, а оставшиеся доделают до конца года.

Другой важный городской проект — строительство спорткомплекса на улице Строителей. Там будут несколько бассейнов и большой термальный комплекс.

Кроме того, на территории спортшколы «Приалит» ведется реконструкция футбольного поля и трибун Академии вратарского мастерства. Сейчас там занимаются 13 детских футбольных команд — это почти 400 юных спортсменов. Некоторые из них приезжают из других округов и регионов, чтобы перенять опыт звездных тренеров.

Ход работ на спортивных объектах оценили председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко.

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