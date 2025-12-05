Два кардиолога из Сергиева Посада стали победителями областной премии

Сразу два специалиста из Сергиево-Посадской больницы оказались лучшими на премии «Подмосковный врач». Они прошли испытания и выиграли приз.

Участникам престижного конкурса стали врач-кардиолог кардиологического отделения Наталия Островская и заведующий кардиологическим отделением Рустем Биктимиров. Они прошли несколько этапов.

«В июне мы отправили заявки, а дальше был очный этап: компьютерное тестирование, ситуационные задачи. Мы также работали с манекенами, отрабатывая такие навыки, как сердечно-легочная реанимация. Нашу работу оценивала комиссия во главе с главным внештатным специалистом-кардиологом Марией Глезер. Всего от Московской области заявки подали около 14 кардиологов, а в финал вышли только трое», — поделилась Наталия Островская.

Наталия Островская — врач-терапевт, имеет специализацию кардиолога. Рустем Биктимиров в 2023 году он был назначен на должность заведующего кардиологическим отделением.

Отметим, что призовой фонд в категории «Подмосковный врач» составляет 300 тысяч рублей.