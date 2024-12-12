Два юных шахматиста в Подольске получили первые спортивные звания

Высокие результаты Тимофея Шаповалова и Романа Рыбкина позволили им подняться на новую ступеньку в карьере. Подольским спортсменам по распоряжению Министерства физической культуры и спорта Подмосковья присвоен первый спортивный разряд.

Чтобы получить первый спортивный разряд, участнику шахматного турнира необходимо провести минимум семь партий в классической игре, девять – в быстрые шахматы и 11 – в блиц.

Юные шахматисты Роман Рыбкин и Тимофей Шаповало тренируются в спортивной школе «Пахра» под руководством тренера Дениса Новенко. Оба спортсмена отличаются своим стилем игры, умеют просчитывать варианты, оценивать перспективы и планировать дальнейшие ходы в зависимости от ситуации.

Напомним, что осенью в спортивном комплексе «Труд» прошли открытые соревнования по шахматам, в которых участвовало более 60 юношей и девушек из Подмосковья и Москвы. Спортсмены из Подольска стали призерами самого престижного турнира серии А.