Два городских пляжа обустроили к началу сезона в Дубне

Пляжи в Парке семейного отдыха и на Менделеевской набережной имеют в этом сезоне официальный статус городских. В жаркую погоду их ежедневно посещают несколько тысяч жителей и гостей Дубны.

Пляжи обустроены в соответствии с единым стандартом, установленным для Подмосковья. На территории есть спортивные площадки, размещены туалеты, контейнеры для сбора мусора и торговые точки с прохладительными напитками.

Глава Дубны Максим Тихомиров рассказал, что перед началом сезона провели комплексную подготовку обоих пляжей. Водолазы обследовали дно. Были отремонтированы кабинки для переодевания, скамейки и урны, на берегу почистили песок, а на воде установили боновые ограждения.

Напомним, набережная Волги в Дубне, вдоль которой расположены пляжи, вошла в пятерку лучших парков Подмосковья по посещаемости в 2025 году.