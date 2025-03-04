Два главных проспекта отремонтируют в Шатуре в 2025 году

Работы уже ведутся на центральной улице города — проспекте Ильича. А с наступлением устойчивой теплой погоды приступят и к ремонту прилегающей улицы — проспекту Борзова.

Осенью 2024 года жители и общественники попросили главу округа Николая Прилуцкого о приведении в порядок этой части города. В прошлом году на проспекте Борзова заменили освещение. Теперь предстоит отремонтировать дорожное покрытие и тротуары.

Как рассказал заместитель главы Шатуры Александр Титов, планируется замена асфальта на проезжей части и бортового камня от перекрестка проспекта Борзова с улицей Строителей. Также будет затронут участок, ведущий к Вокзальному проезду. Общая протяженность отремонтированной дороги составит 864 метра.

В порядок приведут и тротуары, расположенные с двух сторон от автомобильной дороги. Все работы будут выполняться в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Поскольку дорога четырехполосная, автомобилисты и пешеходы не будут испытывать неудобств. На время ремонта перекроют сначала одну, затем другую полосу, либо дорожные работы выполнят в ночные часы, когда интенсивность движения будет незначительной.