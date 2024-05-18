Два фельдшерских пункта отремонтируют в Коломне к августу | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 21:23 Два фельдшерских пункта отремонтируют в Коломне к августу Unsplash

Читать 360 в

В поселке Индустрия городского округа Коломна капитально отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт. Здание приведут к единым стандартам, действующим на территории Московской области.

Работы стартовали в мае и строители уже завершают демонтаж. Всего на масштабную реконструкцию ФАПа отведено четыре месяца.

Реклама

В процессе ремонта заменят коммуникации, окна и двери. В кабинетах появится новая мебель и оборудование, включая дефибриллятор, аппарат для ЭКГ и риноскоп. В фельдшерско-акушерском пункте пациенты смогут проконсультироваться с медицинским специалистом, сдать кровь на анализ и измерить давление.

Сейчас почти тысяча жителей поселка получают медицинскую помощь в соседнем селе Непецино.

Отметим, что в этом году запланирован капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в деревне Зарудня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».