Два фельдшерских пункта и амбулаторию отремонтируют в Серебряных Прудах

Фото: Телеканал «360»

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Глубокое и Петрово отремонтируют в этом году. Также работ проведут в амбулатории в поселке Успенский.

В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое временно не принимают пациентов. Он вошел в программу ремонта. Преображение займет четыре месяца.

Медицинское учреждение будет полностью соответствовать действующему брендбуку. Там отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку в процедурном кабинете, заменят окна и двери.

Фельдшерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и близлежащих деревень. Здесь можно пройти вакцинацию, профосмотр, первый этап диспансеризации. По расписанию туда приезжали узкие специалисты.

Главный врач Серебряно-Прудской больницы Виктор Растегаев рассказал, что также в этом году порядок приведут фельдшерский пункт в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в поселке Успенский.

Кроме того, вскоре в больницу Серебряных Прудов поступит передвижной фельдшерский пункт с тяжелым оборудованием. Жители отделенных населенных пунктов смогут прямо около дома сделать флюорографию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте