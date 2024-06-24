Два фельдшерских пункта и амбулаторию отремонтируют в Серебряных Прудах

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Глубокое и Петрово отремонтируют в этом году. Также работ проведут в амбулатории в поселке Успенский.

В фельдшерско-акушерском пункте села Глубокое временно не принимают пациентов. Он вошел в программу ремонта. Преображение займет четыре месяца.

Медицинское учреждение будет полностью соответствовать действующему брендбуку. Там отремонтируют кровлю, проложат новые коммуникации, оштукатурят стены, уложат плитку в процедурном кабинете, заменят окна и двери.

Фельдшерский пункт обслуживает жителей села Глубокое и близлежащих деревень. Здесь можно пройти вакцинацию, профосмотр, первый этап диспансеризации. По расписанию туда приезжали узкие специалисты.

Главный врач Серебряно-Прудской больницы Виктор Растегаев рассказал, что также в этом году порядок приведут фельдшерский пункт в селе Петрово и отремонтируют амбулаторию в поселке Успенский.