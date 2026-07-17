Два электрозарядных комплекса для машин открыли на трассе М-11 в Подмосковье

В многофункциональных зонах дорожного сервиса Московской области начали работу два новых электрозарядных комплекса для владельцев электромобилей. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Один из объектов расположен на 63-м километре трассы М-11 «Нева» по направлению к Москве. Там установили 13 зарядных станций. Второй комплекс открыли на 75-м километре магистрали в сторону Санкт-Петербурга и оснастили 14 станциями для зарядки электромобилей.

Для быстрой подзарядки транспорта на новых площадках используют станции мощностью от 150 до 210 киловатт, а для продолжительной зарядки предусмотрено оборудование мощностью до 22 киловатт. При этом даже в случае отключения электроэнергии станции на 22 киловатт смогут продолжить работу благодаря резервному источнику питания.

В Минтрансе отметили, что ввод новых электрозарядных комплексов стал частью программы по развитию инфраструктуры для экологичного транспорта на федеральной трассе М-11 «Нева».