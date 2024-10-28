Два экскаватора-погрузчика пополнили парк снегоуборочной техники в Балашихе

Торжественная церемония передачи специальной техники для коммунальных нужд прошла в Красногорске. Губернатор Андрей Воробьев поздравил специалистов коммунальных служб и поблагодарил за их труд в подготовке к зимнему сезону. Зампред областного Правительства Владислав Мурашов вручил ключи от новой коммунальной техники представителям 33 городских округов.

Балашихе передали два экскаватора-погрузчика, которые улучшат качество обслуживания и уборки территорий в зимний период.

«Хочу поблагодарить всех, кто заботится о чистоте наших улиц и дворов. Мы понимаем, какой большой у нас регион, который живет очень насыщенной жизнью. Каждый год стараемся усиливать все, что касается уборочной техники — как для дорог, так и дворов. Сегодня мы вручаем 92 единицы новой, дополнительной техники, которую будут использовать на территориях нашего Подмосковья», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В преддверии зимы для подмосковных коммунальщиков приобрели более 1800 тысяч новых машин спецтехники и оборудования. На мероприятии передали 92 машины, из них 62 погрузчика и 30 роторов.

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