Два духовых оркестра выступили на Дне государственного флага в Можайске

В Можайске прошел День флага рядом с фонтаном у Дома культуры. Организаторы подготовили для гостей мастер-классы и праздничный концерт, на котором выступили два двух оркестра: «Привет музыкантам» и «Первые шаги».

Стулья и кресла-мешки расставили на площади перед домом культуры. Гости и жители городского округа, а также певцы и музыканты смогли непринужденно и интересно провести время на Дне флага в Можайске.

На сцене выступили ансамбль танца «Калинка», духовые оркестры «Привет музыкантам» и «Первые шаги», ансамбль «Веселые девчата». Песни о России исполнили Денис Протасевич, Екатерина Захарова, Надежда Яковлева и Александра Федорова, Виктор Шишкин сыграл мелодию «Родные луга» на флейте, а Виктория Пикалева исполнила хореографический номер.

«Отличный вечер получился. Мы пришли музыку послушать и танцы посмотреть. Флажок с триколором особенно ребенку приглянулся», — рассказала посетительница Дня государственного флага в Можайске Татьяна.

Ведущая Марина Шишкина рассказала об истории российского триколора. Он был флагом Российского флота в начале 18 века.

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