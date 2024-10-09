Два дуба в Ногинске официально признали памятниками живой природы

Два дуба, растущие в Богородском округе, получили статус «Деревья — памятники живой природы». Они расположены в центре Ногинска: один — на Фонтанной площади, другой — около здания банка на улице Рогожской.

Школьники из учебной группы «Экологический практикум» Центра образования для детей и взрослых решили исследовать реликтовые деревья в Богородском округе. Под руководством педагогов Инны Кудиновой и Екатерины Толстуновой они приступили к разработке экологического проекта «Старовозрастные дубы — остатки широколиственных лесов в пойме Клязьмы — природная и историческая ценность Богородского края».

Юные экологи успешно защитили свою работу на XXXI Всероссийских юношеских Чтениях имени В. И. Вернадского в Москве, в здании Президиума РАН и получили диплом первой степени.

На основе исследования были составлены специальные анкеты-заявки в сертификационную комиссию Всероссийской программы для внесения в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Заявки одобрили. Дубы на Фонтанной площади в центре Ногинска и на улице Рогожской включили в реестр и получили официальный статус «Деревья — памятники живой природы».

Школьники также выяснили, что реликтовые деревья растут и в центре Ногинска: на Советской улице на территории центра образования «Богородский». Много таких старожилов есть в парке Волхонке, 12 дубов растут в Глуховском парке, восемь — на улице Краснослободской, один — на улице Ильича, два — на улице Ремесленной. Возраст деревьев — порядка 150, 200 и более лет.

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