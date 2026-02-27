Два дома в Наро-Фоминске вошли в число лучших в России

Жилые объекты округа стали призерами конкурса «Лучший дом. Лучший двор», организованного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и партией «Единая Россия». Участие в нем приняли более 200 тысяч заявителей из 75 регионов.

Дом № 25 на улице Войкова занял третье место в номинации «Самый энергоэффективный дом». Жюри отметило применение современных технологий и бережное отношение к ресурсам. Второй призер — дом № 8 на Октябрьской улице — завоевал бронзу в номинации «Лучший двор».

Торжественная церемония награждения прошла в Реутове. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Ересько, обращаясь к финалистам, отметил, что они создают места, где хочется проводить время. Победа в конкурсе подтверждает, что Наро-Фоминск становится территорией комфортной и современной жизни.