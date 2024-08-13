Два дома построили в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове

Строительство двух жилых домов на 487 квартир общей площадью больше 66 тысяч квадратных метров завершили в жилом комплексе «Резиденции Сколково» в Одинцове. Девелопером проекта выступила инвестиционная группа «Абсолют».

Жилой комплекс «Резиденции Сколково» возводится в поселке Заречье. Благодаря расположению корпусов прямо напротив друг друга у жителей комплекса появилось закрытое пространство с местами для отдыха и спорта.

«Во дворах оборудованы разнообразные детские площадки, зоны для отдыха и спортивный сектор, который состоит из современного workout-комплекса для тренировок, развития силы и гибкости, столов для игры в настольный теннис, баскетбольного кольца. Также располагаются различные зоны тихого отдыха и релаксации с лежаками, шезлонгами и беседками», — сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Также в квартирах установлены внутрипольные конвекторы и панорамное витражное остекление. Для жителей оборудовали подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением и электронной системой доступа. Еще на подземном уровне сделали зоны для хранения велосипедов. Для удобства жителей спуститься в паркинг можно на лифте с любого жилого этажа дома.

В жилом комплексе обустраивают всю необходимую инфраструктуру. Два детских сада на 115 и 170 мест уже построили. Также продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 750 мест.

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