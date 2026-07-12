Два дома подключили к обновленным газовым сетям в Химках

В Химках продолжается модернизация газового оборудования в рамках региональной программы капитального ремонта. Очередным этапом стало обновление систем газоснабжения в доме № 18 на улице Пожарского и доме № 24 на улице Первомайской в микрорайоне Сходня.

В обоих многоквартирных домах специалистами произведена полная замена внутридомовых и фасадных газопроводов, а также установлены современные датчики контроля загазованности. Использование данного оборудования позволяет своевременно выявлять возможные неисправности и существенно повышает уровень безопасности жильцов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила, что безопасность газоснабжения является вопросом здоровья и спокойствия граждан, а современные системы контроля помогают минимизировать риски и оперативно реагировать на неисправности. Она подчеркнула, что подобная профилактика напрямую влияет на качество жизни горожан.

Работы проводятся в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Поэтапное обновление газового оборудования охватывает все больше многоквартирных домов городского округа Химки и направлено на повышение надежности и безопасности системы газоснабжения в целом.