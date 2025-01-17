Два дома для переселенцев из аварийного жилья ввели в эксплуатацию в Дмитрове

Общая расселяемая площадь аварийного фонда составит почти 25 тысяч квадратных метров. В новые квартиры переедут 613 человек.

В девятиэтажный многоквартирный дом в поселке Некрасовский, расположенный в микрорайоне Строителей и рассчитанный на 220 квартир, переедут 504 жителя «авариек» с улицы Свободы и из микрорайона Трудовая. Второй, пятиэтажный дом, который находится на Заречной улице в поселке Деденево, рассчитан на 41 квартиру. В нем будут жить 109 человек из аварийных домов № 9 и № 10 на Больничной улице, дома № 7 во 2-м Московском переулке и дома № 19 на Вокзальной улице.

В новых домах выполнена отделка квартир и благоустройство прилегающей территории. Жилые комплексы оборудованы всеми необходимыми удобствами и соответствуют современным стандартам качества и безопасности.

Реализация областной государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019–2025 гг.» будет продолжена. Глава Дмитровского округа Иван Курданин рассказал, что 1566 человек, проживающих в 68 аварийных домах, будут переселены в новые современные квартиры в шести новостройках.