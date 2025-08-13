Два дома для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Южном в 2026 году

Два 17-этажных дома для переселенцев из аварийного жилья построят в поселке Южном в Подольске. Там уже завершили монолитные работы.

Подрядчик планирует полностью закрыть тепловой контур здания в сентябре, а уже в первой половине 2026 года туда переедут около 400 человек.

До конца августа определят подрядчика, который будет строить второй дом, рассказали в областном Минстрое.

«На площадке более 140 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся кровельные и фасадные работы, устройство инженерных сетей, внутренняя отделка квартир и мест общего пользования. Работы в графике», — уточнили в ведомстве.

В первом строящемся доме будет 199 квартир. Туда переедут 382 человека. Готовность работ уже превысила 40%.

Вторая постройка будет рассчитана на 215 семей, туда переселят 456 жителей. Завершат работы в декабре следующего года. В результате проблема аварийного жилья в поселке будет полностью решена.

Дома строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».