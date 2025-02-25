Два детских сада при Апрелевской школе № 1 капитально отремонтируют к сентябрю

Два здания детских садов при Апрелевской школе № 1 в Наро-Фоминске продолжают ремонтировать. Их планируют привести в порядок к сентябрю.

Капитальный ремонт проводят в зданиях на Комсомольской и Больничной улицах. Там уже приступили к отделочным работам, рассказали в областном Минстрое.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.

«На объектах больше 30 рабочих. Строители завершают демонтаж внутренних конструкций, приступили к отделочным работам», — уточнили в ведомстве.

В зданиях обновят коммуникации, фасады, сантехнику, радиаторы, окна и двери. На территории проведут благоустройство.