Два детских сада построят в жилом комплексе «Ильинойс» в Красногорске

Строители продолжают возводить новый жилой комплекс «Ильинойс» в городском округе Красногорск. Здесь построят два детский сад для 450 малышей и реконструируют гимназию № 7 на 975 мест.

В жилом доме № 1, корпусах № 1 и № 2 завершили остекление окон. Сейчас рабочие занимаются отделкой фасада. В корпусах поставили двери, выполнили отделку квартир. Специалисты устанавливают и проверяют лифты. Также рабочие завершают монтаж внутренних инженерных сетей.

Строители выполняют монолитные работы в доме № 2, корпусах № 1 и № 2. Здесь устанавливают перекрытия, лестницы и площадки.

В паркинге дома № 1 завершают электромонтажные работы. Также заканчивают установку системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. В паркинге дома № 2 роют котлован, обустраивают монолитный фундамент и вертикальные конструкции.

Напомним, жилой комплекс «Ильинойс» возводят в четырех километрах от московской кольцевой автомобильной дороги по Новорижскому шоссе. В современных жилых зданиях создадут безбарьерную среду и обустроят закрытые дворы по концепции «без машин» с детскими и спортивными площадками.

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