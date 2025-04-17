Два детских сада после капитального ремонта откроют в Балашихе к 1 сентября

Активно продолжается капитальный ремонт двух детских садов в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. На объект с проверкой приехали председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Первым объектом стала дошкольное отделение гимназии № 1 (детский сад № 23) на Советской улице, 34. Ремонтные работы здесь начались в конце прошлого года. На данный момент общая строительная готовность составляет более 30%. Завершаются демонтажные работы, кладка перегородок, а также проводятся грунтование и оштукатуривание стен, стяжка пола и гидроизоляция. Устанавливается вентилируемый фасад, осуществляется демонтаж кровли и другие работы.

Вторым объектом стал детский сад № 17, дошкольное отделение образовательного комплекса школы № 7 на улице Маяковского, 6. Ремонтные работы здесь стартовали в январе текущего года. На данный момент завершены демонтажные работы, а также начаты работы по кровле, фасадной части, стяжкам и отоплению. Параллельно ведется прокладка инженерных систем, включая водопровод и канализацию. Планируется благоустройство территории, чтобы с мая выйти на полные объемы земляных работ, включая асфальтирование.

Ожидается, что после завершения капитального ремонта оба детских сада смогут полностью ликвидировать очередность от трех до семи лет в микрорайоне Железнодорожный. Открытие детского сада № 23 после ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года. Детский сад № 17 также планируется открыть к началу нового учебного года.