Два детских сада отремонтируют в Жуковском в 2026 году

Капитальный ремонт дошкольных отделений школ № 12 и № 15 проведут в городском округе в следующем году. Кроме этого, сейчас в ряде образовательных учреждений Жуковского продолжаются текущие ремонтные работы, которые завершат к 25 августа.

Глава муниципалитета Андроник Пак рассказал, что в детских садах обновят фасады и кровлю зданий, заменят инженерные системы, выполнят ремонт внутренних помещений, модернизируют пищеблоки, установят современные системы безопасности — пожарную сигнализацию и видеонаблюдение, а также благоустроят окружающую территорию. В обновленные здания закупят новое оборудование и мебель.

Напомним, что в 2025 году в Жуковском продолжается капитальный ремонт дошкольных отделений лицея № 14 и школы № 6. Глава городского округа еженедельно выезжает на объекты для проверки хода работ.