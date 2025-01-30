Два детских сада отремонтируют в Жуковском в 2025 году

Глава города Жуковского Борис Аубакиров провел оперативное совещание, на котором обсудили актуальные вопросы городской жизни. В центре внимания оказались темы, связанные с текущим отопительным сезоном, проведением ямочного ремонта дорог, а также установкой дополнительного уличного и внутриквартального освещения.

В рамках совещания Борис Аубакиров поручил начать капитальный ремонт двух дошкольных учреждений: отделения школы № 6 на улице Чапаева, 1А, и отделения лицея № 14 на улице Баженова, 11А. На время проведения ремонтных работ воспитанники этих детских садов будут переведены в другие учреждения, чтобы обеспечить их комфорт и безопасность.

Также перед муниципальным центром управления регионом была поставлена задача проанализировать обращения граждан, поступившие за последнюю неделю через различные каналы связи.

Кроме того, глава города напомнил жителям о предстоящей встрече в формате «Выездной администрации», которая состоится в четверг, 30 января, в 18:00. Мероприятие пройдет в школе № 13 на улице Осипенко, 7. На встрече жители смогут задать свои вопросы и оставить письменные обращения.