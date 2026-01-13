Два детских сада открыли после ремонта в Подольске

В первый рабочий день года после ремонта в Подольске открылись два дошкольных учреждения. Объектами модернизации стали детский сад на улице Кирова и отделение школы № 24 в микрорайоне Юбилейный.

Директор школы № 24 Елена Воробьева отметила, что модернизация детского сада выполнена на высоком уровне. «Он стал, как космический корабль, чего тут только нет. Не сравнить, конечно, что мы сейчас получили, и то, что было раньше», — поделилась она.

В здании появились новая кровля и утепленный фасад. На первом этаже в группах сделали теплый пол. Стеклопакеты оборудованы дополнительной защитой, смонтированы эвакуационные лестницы. Детский сад получил новую мебель и оборудование. В пищеблоке теперь смогут печь блины на новой жарочной чугунной панели. Также здесь установили машину для чистки картофеля и тестомес.

Еще одно дошкольное отделение открылось на улице Кирова. Там обновили четыре группы на 120 человек. Каждая деталь продумана до мелочей. Директор школы № 29 Елена Акимова рассказала, что в здании полностью заменили все внутренние коммуникации, водоснабжение, канализацию, отопление, сделали ремонт стен, пола, потолка и перекрытий, завезли новую мебель.

Открытие детского сада отметили утренником в музыкальном зале. Воспитанники исполнили стихи и танцы, поиграли со скоморохами. К долгожданному событию готовились все — и взрослые, и дети. Отремонтированные помещения украсили новогодними украшениями и воздушными шарами.

«В этом районе детсад был очень необходим. Ребята были вынуждены в соседних детсадах этот год находиться. Поэтому родители сюда на открытие бежали — с восторгом, с воодушевлением», — рассказала Елена Акимова.