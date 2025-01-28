Два детских сада капитально отремонтируют в Домодедове в 2025 году

Детские сады «Белочка» и «Полянка» в Домодедове временно прекратят свою работу для проведения капитального ремонта. Завершение всех работ запланировано на 2025 год, а открытие ожидается уже осенью.

Вопросы, связанные с ремонтом, обсудили на еженедельном совещании главы городского округа Евгении Хрусталевой с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По словам Евгении Михайловны, программа капитального ремонта образовательных учреждений в регионе активно реализуется. В рамках работ в детских садах будут полностью обновлены фасады, кровля, инженерные коммуникации, проведена внутренняя отделка помещений, благоустроены прилегающие территории и улучшено оснащение учреждений.

Кроме того, Евгения Хрусталева напомнила, что параллельно с ремонтом продолжается строительство новой школы в микрорайоне Барыбино, финансируемое из бюджета.

Андрей Воробьев подчеркнул важность строгого контроля за ходом работ на всех этапах. Он отметил, что мобилизация ресурсов и грамотное управление процессами позволят своевременно завершить все проекты и обеспечить комфортные условия для детей и педагогов.