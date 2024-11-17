Два детских сада и школу построят в жилом комплексе в Красногорске

Земляные работы начались на площадке дома № 24 в жилом комплексе «Level Лесной» в поселке Отрадное под Красногорском. Застройщик планирует создать комплекс без открытых парковок и с безопасной территорией, включая два детских сада и школу.

Жилой комплекс «Level Лесной» состоит из нескольких корпусов, которые будут располагаться на значительном расстоянии друг от друга. На его территории построят два детских сада, школу, детский развивающий центр, танцевальную и театральную студии, спортивные секции, аптеку, стоматологию, ветеринарную клинику, сетевые супермаркеты и локальные магазины. Это позволит жителям не выезжать за его пределы для решения повседневных вопросов.

Безопасность обеспечат с помощью закрытой территории без машин, где расположатся игровые комплексы, зоны для тихого отдыха и занятий спортом, воркаут-площадка и современное футбольное поле. Паркинг на 205 мест возведут под землей.

В ЖК «Level Лесной» построят 336 квартир. В домах предусмотрят лифтовые холлы, комнаты для хранения колясок и велосипедов, а на первых этажах — коммерческие помещения.

Работы уже начались на площадке дома № 24. В конце года планируют приступить к устройству фундаментной плиты зданий.

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