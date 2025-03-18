Два автобусных маршрута в Одинцове начали работать по новому расписанию

Автобусные маршруты № 58к и № 103к, которые соединяют город Краснознаменск со станцией Московских центральных диаметров Одинцово, начали работать по новому расписанию. Это изменение коснулось как общественного транспорта, так и удобства для пассажиров.

Например, на маршруте № 58к, который курсирует от города Краснознаменск до станции Одинцово, теперь работают четыре небольших автобуса. А на маршруте № 103к, который отправляется от станции Одинцово в город Краснознаменск, запустили пять автобусов малого класса. Такие меры позволяют улучшить качество обслуживания пассажиров и сделать поездки более комфортными.

Для того чтобы узнать актуальное расписание движения автобусов, жители и гости региона могут посетить официальный сайт транспортной компании Мострансавто. Кроме того, существует возможность получить необходимую информацию у виртуального помощника по номеру телефона: 8 (800) 700-31-13.