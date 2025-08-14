Два аварийных жилых дома снесли на улице Горбово в Балашихе

Еще два аварийных дома снесли на улице Горбово в Балашихе. Из-за сильного износа там расселили восемь квартир.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажные дома № 18 и 19 по улице Горбово построили в 1938 году. Их площадь составляла около 460 и 470 квадратных метров. Здания признали аварийными из-за сильного износа, после чего там расселили восемь квартир.

Работы по сносу провели в июле. Территорию уже очистили от строений и мусора, а в будущем администрация примет решение об использовании участка.

Всего в Балашихе выявили 378 недостроев и аварийных домов. Из них 238 объектов уже привели в порядок.