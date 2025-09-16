Два аварийных жилых дома снесли на Комсомольской улице в Ликино-Дулеве

Два аварийных дома на Комсомольской улице в Ликино-Дулеве снесли. Предварительно там расселили более 30 квартир.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажные здания были построены из шлакоблока в 1949 и 1952 годах. Их общая площадь превышала 1,1 тысячи квадратных метров. Из-за сильного износа дома признали аварийными и непригодными для проживания. Там расселили 36 квартир.

«Жители переехали в новостройку поблизости — в новый 46-квартирный дом на Октябрьской улице, построенный под нужды расселения аварийного жилого фонда и введенный в эксплуатацию в августе 2024 года», — пояснили в ведомстве.

В августе аварийные дома снесли, а территорию освободили от строительного мусора. Сейчас там остается естественное озеленение, а в будущем администрация примет решение по использованию участка.

Всего в Орехово-Зуеве выявили 372 недостроя и аварийных дома. Из них 293 уже снесли или привели в порядок.