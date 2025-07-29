Два аварийных дома снесут на Комсомольской улице в Дмитрове. Из-за сильного износа их признали ветхими, а 28 квартир расселили.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажные деревянные дома № 18 и № 20 находятся в окружении жилой застройки. Их площадь составляет 610 и 600 квадратных метров соответственно. Из-за сильного износа постройки признали аварийными. Кроме того, ранее они пострадали во время пожара.

В рамках госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» дома расселили, в новые квартиры переехали 28 семей. Постройки включили в перечень подлежащих сносу. Работы планируют завершить к сентябрю.

Всего в Дмитрове выявили 623 недостроя. Из них 393 уже привели в порядок или снесли.