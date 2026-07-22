Два аварийных дома снесут на Инженерной улице в Сергиевом Посаде

Два аварийных многоквартирных дома снесут на Инженерной улице в Сергиевом Посаде. Работы уже начались и завершатсяв течение двух недель, сообщили в Мособлархитектуре.

Площадь домов № 11 и № 13 по Инженерной улице превышает 1,7 тысячи квадратных метров. Строения были признаны непригодными для проживания из-за сильного износа несущих конструкций. Там расселили 87 жильцов — все они получили новые квартиры.

Оба двухэтажных дома были возведены в 50-е годы прошлого столетия. Они находятся в центральной части города, неподалеку от Сергиево-Посадского института игрушки. Инженерная улица входит в состав пешеходного маршрута «Дружба поколений», который соединяет несколько жилых районов в единую прогулочную зону. Аварийные строения не только не соответствовали нормам для проживания, но и представляли потенциальную опасность для прохожих, а также негативно влияли на облик туристической части города.

После сноса участок очистят от строительного мусора и подготовят к благоустройству.

Всего на территории округа ранее было выявлено 377 объектов незавершенного строительства. На данный момент снесено, достроено либо приведено в соответствие с законодательными требованиями уже 293 таких объекта, что составляет 78% от общего количества.