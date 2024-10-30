Два атлета представят Подмосковье на чемпионате России по силовому экстриму

Два подмосковных спортсмена представят регион на чемпионате России по силовому экстриму. Бороться за победу будут атлеты Евгений Клименко из Балашихи и Анна Грехова из Ленинского городского округа.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья, чемпионат России по силовому экстриму пройдет с 5 по 7 ноября в Сочи.

«В 2021 году силовой экстрим стал официальным видом спорта в Российской Федерации, в 2023 году было аккредитовано 46 региональных федераций. В этом году Министерство спорта Российской Федерации утвердило первые правила вида спорта», — рассказал заместитель президента федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян.

Атлеты выступят в четырех весовых категории в четырех дисциплинах силового экстрима для каждой группы — это перенос коромысла, поднятие снаряда, поднятие бревна над собой, становая тяга на максимальное количество повторений и так называемая «Прогулка фермера на дальность». Женщины и мужчины будут поднимать тяжести разного веса

Соревнования пройдут в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».