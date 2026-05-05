Два аппарата для коагуляции поступили в больницу в Дубне

В Дубненской больнице теперь есть два аппарата для аргоноплазменной коагуляции. Оборудование позволяет прижигать ткани без обугливания, что ускоряет заживление и снижает риск инфицирования после операций.

Аппараты различаются по мощности. Более сильный чаще используют в травматологии при обширных кровотечениях.

«Преимущество аппарата в том, что он не дает карбонизацию тканей — нет обугливания, которое дает возможность для патологического процесса, инфицирования тканей. За счет нового оборудования можно обработать достаточно большие области при паренхиматозных кровотечениях», — рассказал заведующий онкологическим отделением Дубненской больницы Денис Вокач.

Аппараты позволяют одновременно разрезать и прижигать ткани, минимизируя повреждения и кровотечения. Сейчас их используют в основном при полостных операциях. В онкологии применение особенно актуально: оборудование помогает провести операцию с минимальными повреждениями и при необходимости восстановить проходимость полых органов, пораженных опухолью.

Ранее новое оборудование поступило в поликлиники, женскую консультацию и отделение реанимации Дубненской больницы.