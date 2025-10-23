Два агротехкласса начали работать на базе Дединовской школы-интерната

В Дединовской школе-интернате распахнули свои двери специализированные агротехклассы. Идея создания этого направления родилась у директора Александра Холодных после участия в форуме «Агроэкспо» в 2024 году.

«На форуме я выступал с докладом по обучению детей в предпрофессиональных классах и там же смог познакомиться с представителями ведущих аграрных вузов и компаний. Общими усилиями было решено открыть в нашей школе площадку, где дети будут получать глубокие знания о профессиях, которые так необходимы для развития села», — поделился Александр Холодных.

За летние месяцы два кабинета школы были полностью преображены. Помещения были капитально отремонтированы и оснащены современным специализированным оборудованием, закуплена новая мебель и интерактивные доски. Сегодня азы сельского хозяйства в Дединовской школе-интернате осваивают ученики с седьмого по десятые классы.

Школьники уже успели принять участие в местной ярмарке, проявить себя на фестивале тыкв и представить свои разработки на региональном конкурсе «Агростартап». В ноябре образовательная программа будет расширена: к преподаванию подключатся педагоги из высших и средних профессиональных учебных заведений. Они проведут для старшеклассников углубленный курс лекций.