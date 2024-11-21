Душевые кабины отремонтируют в комплексе «Обухово» в Балашихе в 2025 году

Ремонт душевых кабин в спортивном комплексе «Обухово» запланирован на 2025 год. По программе инициативного бюджетирования на это выделят больше 700 тысяч рублей.

Спортивный комплекс «Обухово» в Богородском округе в рамках рабочей поездки посетил депутат МособлДумы Марк Черемисов.

Здесь расположен легендарный каток, известный своей историей и выдающимися спортсменами, особенно хоккеистами. Сегодня это место притяжения жителей в зимний период и важный центр для развития спорта. Здесь активно проходят тренировки. Практически все направления бесплатные, что делает спорт доступным для жителей округа.

Основной целью поездки депутата была оценка готовности катка к новому сезону.

Лед уже успели залить, тренировки начались. Подготовка к массовым катаниям и соревнованиям идет полным ходом. Спортивный комплекс уже традиционно — один из первых, кто открывает на катке сезон раньше всех в Подмосковье.

Также Марк Черемисов обсудил с руководством спортивного комплекса планы на 2025 год. Депутат решил выделить свыше 700 тысяч рублей по программе инициативного бюджетирования на ремонт душевых кабин на первом этаже, которые давно нуждаются в обновлении.

«Развитие спорта — это не только вклад в здоровье жителей, но и важная основа для формирования сильного и сплоченного общества. Региональные спортивные объекты должны быть современными и доступными, чтобы каждый мог реализовать свои способности и уверенно идти к мечтам и целям», — подчеркнул депутат МособлДумы Марк Черемисов.

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