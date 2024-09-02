Фестиваль хмеля прошел в Орехово-Зуевском округе

Фото: Медиа-центр Орехово-Зуевского городского округа Московской области

В деревне Степановка прошел фестиваль «Гуслицкий хмель». Гости узнали о выращивании хмеля, поучаствовали в мастер-классах и освоили техники народного творчества.

Праздник прошел на территории краеведческого музея, в котором собрана история Гуслицкого края. Жители и гости Орехово-Зуевского округа смогли поучаствовать в мастер-классах по росписи пряников и набойке рисунка по ткани, народных играх, а пары могли поучаствовать в реконструкции свадебного обряда.

Также прошла выставка-ярмарка мастеров Подмосковья. Для участников фестиваля провели дегустацию фермерских сыров и колбас, хмеля, кваса и медовухи.

«Фестиваль тематический, он посвящен хмелю.  Хмель — это традиционная культура, которая исконно выращивалась здесь — в Гуслице. Ее использовали как консервант, ее использовали во всех продуктах питания, то есть это неотъемлемая часть как сейчас у нас соль, сахар. Поэтому чтобы культура не уходила в историю, не потерялась, пришла в голову мысль провести этот фестиваль. Сначала он был камерный, маленький, и вот с каждым годом набирает обороты», — рассказала директор Ликино-Дулевского краеведческого музея Елена Козлова.

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