Духовные встречи накануне Крещения провели в Лобне

Для людей старшего поколения и школьников провели отдельные встречи со священнослужителями. Беседы состоялись в Центральной библиотеке округа.

Мероприятия были направлены на осмысление традиций и духовное просвещение разных поколений.

На встрече 16 января священник рассказал участникам проекта «Активное долголетие» о глубинной сути праздника Крещения. Он ответил на их вопросы, объяснил, как правильно молиться и принимать святую воду, и благословил всех в конце беседы.

В тот же день в Центральной библиотеке для пятиклассников школы № 8 организовали встречу «Свет Крещения: важный разговор» с протоиереем Евгением. Священнослужитель доступно объяснил детям смысл праздника, сравнив его с очищением души, и рассказал о традициях этого дня. Позже аналогичная беседа состоялась в библиотеке и для взрослой аудитории.