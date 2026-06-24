Духовная сторона пчеловодства. Как в Коломне создают восковые иконы

Пасека «Пчелы Оли» в Коломне создает необычные восковые иконы святых покровителей пчеловодов. Владельцы признались, что сначала просто увлекались пчеловодством, однако хобби быстро переросло в настоящее дело жизни.

Создавать иконы на пасеке начали из желания сохранить традиции и рассказать о духовной стороне ремесла. Каждое изображение отливают вручную, расписывают и освящают в храме.

Интерес к пчеловодству появился у семьи, когда они попробовали настоящий домашний мед.

«Мы жили и работали в Москве, в офисе, как и все. Мед я не ела, мне он не нравился, я не понимала его смысла», — призналась хозяйка пасеки Ольга Кулажонок.

Сначала владельцы делали мед ля себя, а потом начали выставлять его на продажу. Позже семья настолько увлеклась ремеслом, что стала создавать из воска разные сувениры и знакомить туристов с пасекой. Посетители даже могут зайти в специальный апидомик, построенный над ульями. В уютно обставленной комнате можно отдохнуть от города и послушать жужжание пчел.