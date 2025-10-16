Дубненскую школу искусств открыли после капитального ремонта. Там укрепили фундамент, заменили кровлю, утеплили фасад, а также обновили коммуникации, окна и двери.

Как рассказали в региональном Минстрое, церемонию открытия школы посетили педагоги, ученики и выпускники учреждения. Теперь 76 преподавателей и тысяча воспитанников смогут заниматься в красивом и теплом здании.

За девять месяцев в школе обновили все кабинеты, заменили коммуникации, окна и двери, установили звукоизоляционные панели. Новый облик получил концертный зал.

«Мы проделали большую работу и с гордостью можем сказать, что теперь школа соответствует всем современным стандартам. Уверен, что в новых стенах ребята смогут достигать новых творческих высот», — сказал глава министерства Александр Туровский.

Детская музыкальная школа заработала 26 марта 1956 года. За это время там прошли обучение тысячи ребят.