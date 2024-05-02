Дубненскую и Талдомскую больницы объединили для удобства жителей | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:08 Дубненскую и Талдомскую больницы объединили для удобства жителей Источник фото: Евгений Рой

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Правительство Московской области приняло решение об объединении Дубненской и Талдомской больниц. Ожидается, что качество оказания медицинской помощи жителям двух округов значительно повысится.

По словам главы Талдомского городского округа Юрия Крупенина, объединение больниц позволит снизить сроки ожидания консультации узкопрофильных специалистов.

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«Жителям Талдома и Дубны будет доступна медицинская помощь в любой поликлинике обоих округов. Кроме того, пациентам будет доступен более широкий бесплатный спектр лабораторных и диагностических возможностей», — рассказал Крупенин.

Главный врач объединенной больницы Игорь Давронов убежден, что эта мера позволит не только сохранить медиков, но привлечь новых специалистов.

«После завершения процедуры объединения оба медучреждения продолжат оказание медицинской помощи на высоком уровне: доврачебной, врачебной, лечебно-диагностической, как в условиях поликлиник, так и в условиях отделений круглосуточного стационара», — пояснил Давронов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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