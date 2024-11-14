Дубненская больница получила новое эндоскопическое оборудование

Эндоскопическое отделение Дубненской больницы оснастили новым оборудованием. Оно пришло на замену старому, которому уже больше 20 лет.
Медицинская техника стоимостью свыше 13 миллионов рублей закуплена благодаря программе «Модернизация первичного звена» и нацпроекту «Здравоохранение». Это стойка с двумя видеоколоноскопами и гастроскопом.
«Пациенты заметят, что количество исследований будет больше, то есть записаться на них будет проще. В то же время качество исследований улучшится, то есть более детально изучается слизистая желудка или кишки, и в целом выявляемость заболеваний будет выше», — рассказала врач-эндоскопист Дубненской больницы Екатерина Дегтярева.
С медиками встретились глава Дубны Максим Тихомиров и депутат Московской областной думы Александр Орлов. Они уточнили, что еще необходимо больнице для оказания эффективной помощи пациентам.
Александр Орлов ежегодно направляет средства из депутатского фонда в медицинские учреждения городского округа. В начале следующего года в рамках наказа от медиков он приобретет дуоденоскоп для эндоскопической стойки.