Около 500 килограммов гумпомощи для жителей Курска собрали в Дубне

В Дубне продолжается сбор помощи для жителей Курской области. Округ направил в распределительный центр более 30 коробок с продуктами и средствами личной гигиены — всего около 500 килограммов груза.

Гуманитарная помощь поступает от как от жителей округа, так и от местных предприятий.

«Хочу всех поблагодарить за участие в сборе гуманитарной помощи на территории нашего наукограда. Для нас и для всех это очень важно. Отдельно хочу поблагодарить наши фармацевтические компании. Они откликнулись и передали огромную партию медикаментов», — рассказал глава городского округа Дубна, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Тихомиров.

Сбор помощи ведется в молодежном центре «Инициатива». Этой работой занимаются волонтеры и молодогвардейцы. Сейчас в списке необходимых вещей: новое постельное белье, обувь и одежда, памперсы для детей, моющие средства, канцелярия и мелкая бытовая техника.

«Все объединились, чтобы помочь жителям Курской области», — отметил депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Орлов.

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