Дублер Юго-Восточной хорды построили в Ленинском округе

Жилой комплекс «Южная Битца» продолжают строить в Ленинском округе. Транспортную связь микрорайона и Юго-Восточной хорды обеспечила новая дорога.

Группа компаний ФСК получила разрешение на ввод второго этапа объекта. Это боковой проезд вдоль магистрали к территории жилого комплекса. Протяженность участка составила около 200 метров, его интегрировали в дорожную сеть столицы.

На участке обустроили освещение, установили камеры, а также ограничили скорость до 40 километров в час для безопасности жителей.

«Современные комфортные городские пространства невозможны без высококачественных социальных объектов, удобного транспортного сообщения, современных инженерных сетей и систем. Именно такая инфраструктура делает новый район органичной составляющей городской среды и создает благоприятные условия для повседневного проживания», — сказал директор проектов ГК ФСК Иван Бажин.

Общая протяженность дороги составила около одного километра. Она обеспечила комфорт жителей микрорайона и повысила их мобильность.

В состав ЖК «Южная Битца» войдут 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлиника. Комплекс находится трех километрах от Москвы.