Дублер Пятницкого шоссе в Подмосковье построят к 2027 году

В Подмосковье продолжается строительство дублtра Пятницкого шоссе. Сейчас рабочие начали возводить верхнюю часть опор моста через реку Синичку. Одновременно идет монтаж металлоконструкций на участке путепровода в деревне Сабурово. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Новая дорога строится, чтобы разгрузить старое Пятницкое шоссе и улучшить движение для жителей ближайших поселков. Проезд по дублеру будет бесплатным. Ожидается, что новая трасса поможет экономить водителям до 20–30 минут в пути. Кроме того, снизится нагрузка на существующую дорогу, а в Красногорске и Химках улучшится транспортная обстановка.

«Кроме этого продолжается переустройство инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное. На отдельных участках дороги ведется устройство дорожной одежды, а по основному ходу проводится устройство армогрунтовой насыпи. Завершить основные строительные работы планируется до конца 2026 года», — пояснили в ведомстве.

Дублер протянется на 5,2 километра — от поселка Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Движение организуют по четырем полосам. В ведомстве добавили, что в проект входят кольцевая развязка у Юрлова, мост через Синичку, путепроводы и разворотная петля, а также тротуары, велодорожки, остановки с навесами, светофоры и шумозащитные экраны.