Дублер Пятницкого шоссе в Подмосковье откроют в 2026 году

В Красногорском округе Подмосковья началось строительство ливневой канализации в рамках проекта дублера Пятницкого шоссе. Открыть дорогу планируется в третьем квартале 2026 года. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Новая трасса длиной 5,2 километра соединит Пятницкое шоссе в районе поселка Отрадное и строящийся выезд из Юрлова. Проезд по дороге будет бесплатным.

«На участке продолжается устройство свайных оснований под опоры путепровода через дорогу из деревни Сабурово — работы выполнены на 95%. Также строители проводят выемку непригодного грунта и переустраивают инженерные коммуникации», — отметили в ведомстве.

Проект предусматривает удобные примыкания для прилегающих жилых застроек, включая коттеджные поселки «Юрловские Холмы» и «Фантазия». На выезде из Юрлова обустроят кольцевую развязку, а также путепроводы, мост через реку Синичку и пешеходные зоны с велодорожками, светофорами и шумозащитными экранами.

Новая дорога поможет разгрузить перегруженное Пятницкое шоссе, улучшив транспортную ситуацию в Красногорске и Химках.