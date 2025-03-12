Дублер Пятницкого шоссе в Подмосковье откроют в 2026 году
В деревне Сабурово в городском округе Красногорск начали возводить металлоконструкции пролета путепровода. Работы проводят в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе.
Рабочие также устанавливают опоры моста через реку Синичку, обустраивают ливневую канализацию возле поселка Отрадное и перемещают инженерные коммуникации.
«Строительство дублера позволит водителям сэкономить 20-30 минут в пути, снизить нагрузку на „старое“ направление Пятницкого шоссе и в целом улучшить транспортную ситуацию в Красногорске и Химках», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Длина четырехколесного дублера превысит пять километров.
Проект также предусматривает возведение одноуровневой кольцевой развязки на примыкании к выезду из Юрлова, строительство путепроводов через дорогу из деревни Сабурово и возле СНТ «Гея», а также разворотной петли около выезда на «старое» шоссе.
Работы планируют завершить в третьем квартале 2026 года.