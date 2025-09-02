Дублер Пятницкого шоссе построят в Красногорске в 2026 году

В Красногорске приступили к строительству нового участка Пятницкого шоссе рядом с СНТ «Гея». Дорожники делают путепровод, а также планируют построить еще один мост через дорогу у деревни Сабурово, мост через реку Синичку и разворотную петлю на старое Пятницкое шоссе. Работы планируют завершить в следующем году.

«Сейчас строители начали работы на втором путепроводе в районе СНТ „Гея“. Здесь монтируют буронабивные сваи на опорах сооружения. Данный этап является одним из ключевых в формировании фундамента путепровода, обеспечивающего его прочность и долговечность. Одновременно продолжается возведение путепровода в деревне Сабурово, строительная готовность которого уже превышает 80%», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый транспортный объект нужен, чтобы разгрузить Пятницкое шоссе и сделать удобнее проезд для жителей соседних населенных пунктов. Дублер будет бесплатным, строительство оплачивается из регионального бюджета. По новой дороге водители смогут экономить 20–30 минут, а старое направление шоссе станет менее загруженным.

Дорога длиной 5,2 километра пройдет от старого Пятницкого шоссе в районе Отрадного до строящегося выезда из Юрлова. Она будет четырехполосной, с пешеходными зонами, велодорожками, светофорами, остановками для автобусов и шумозащитными экранами для безопасности и удобства жителей.