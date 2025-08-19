Дублер Пятницкого шоссе достроят в Подмосковье в 2026 году

Мост черед реку Синичку продолжают возводить в Красногорске в рамках строительства дублера Пятницкого шоссе. Открыть движение по дороге протяженностью 5,2 километра планируют в конце следующего года.

Сейчас на мосту проводят работы по укрупненной сборке и подъему металлоконструкций. Готовность объекта достигла 20%.

«Параллельно ведется армирование стоек, ригелей опор и монтаж опалубки, а также бетонирование конструкций. Общая масса металлоконструкций составит порядка 2,2 тысячи тонн», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Строительство дороги позволит улучшить транспортную ситуацию на Пятницком шоссе. Автомобилисты смогут экономить до 30 минут времени в пути. Изменения почувствуют жители Красногорска и Химок.

Четырехполосная дорога будет примыкать к старому Пятницкому шоссе рядом с поселком Отрадное. Проезд по ней будет бесплатным.

В рамках проекта на примыкании к выезду из Юрлова появится кольцевая развязка, а через дорогу из деревни Сабурово в районе СНТ «Гея» построят путепровод. Также на объекте обустроят пешеходные зоны, велодорожки, установят светофоры и автобусные остановки.