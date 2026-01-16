Дублер Пятницкого шоссе достроят в Красногорске в этом году

Строительство дублера Пятницкого шоссе продолжается в Красногорске. Дорога пройдет от примыкания к существующей магистрали до выезда из деревни Юрлово. Движение планируют запустить уже в этом году.

На дороге построят два путепровода, мост через реку Синичку и разворотную петлю, рассказали в обалстном Минтрансе.

Готовность проекта уже превысила 30%. Сейчас на мосту монтируют ригели и металлоконструкции, а на путепроводе в Сабурово установил опоры. Вместе с тем продолжается строительство и переустройство инженерных сетей.

«На вело-пешеходном композитном мосту через реку Синичку строители завершили устройство ростверка и приступили к армированию опор. Готовность мостика составляет 20%. Сейчас пролетное строение моста доставили на стройплощадку для дальнейшей надвижки», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

Движение по дороге будет осуществляться по четырем полосам. На ней обустроят тротуары, светофоры, автобусные остановки и шумозащитные экраны.

Дублер улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность для жителей. Он позволит водителям экономить в пути до 30 минут.