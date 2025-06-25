Дублер Новорижского шоссе и развязку построят в Истре к 2027

Участок дублера Новорижского шоссе и развязку на пересечении с дорогой «Аносино — Покровское» построят в Истре. Это поможет распределить поток машин и обеспечит дополнительный выезд в Москву. Водители будут экономить больше получаса.

Сейчас ищут подрядчика для работ, рассказали в региональном Минтрансе. Развязка улучшит транспортную доступность деревень Покровское, Красный поселок, Славково, Воронино, Писково, Захарово.

«Выполнить проектирование планируется во втором квартале 2026 года, а завершить строительные работы планируется в третьем квартале 2027 года. Сейчас на данном участке сложилась сложная транспортная ситуация, поскольку отсутствуют съезды с Новорижского шоссе при движении в Москву. Водителям приходится делать перепробег порядка 11 километров до ближайшего разворота на ЦКАД», — добавили в ведомстве

Общая протяженность объекта вместе с развязкой превысит 3,5 километра. Движение организуют по двум полосам. Для комфорта жителей на дороге установят шумозащитные экраны и обустроят ливневую канализацию.