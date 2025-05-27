Дуб в Ленинском округе может получить звание «Российское дерево года»

С 2017 года каждый год в России проводят конкурс по выбору главного дерева страны. В этот раз на звание «Российское дерево года» претендует двухсотлетний дуб Волконских, который растет в усадьбе Суханово в Ленинском округе.

Как рассказала краевед Мария Аргир, на особо охраняемой природной территории — усадьбе Суханово — возвышаются старовозрастные дубы.

«Дуб черешчатый, представленный на конкурсе, находится рядом с главным деревом усадьбы, у пешеходной дорожки к роднику. Он обладает статусом „дерево-памятник природы“. В обхвате дуб — больше трех метров, а в высоту — около 20 метров. Внутри него расположено большое дупло, в котором живут животные и птицы», — пояснила специалист.

Дерево застало хозяев усадьбы — князей Волконских — и стало очевидцем многих исторических событий.

Отметим, что что конкурс проводят на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» с 1 мая до 1 августа. Под номером 54 там разместили анкету дуба из Ленинского округа. Чтобы проголосовать за дерево, необходимо подтвердить свою личность, авторизовавшись на сайте «Госуслуги». Дерево-победитель получит сертификат на обследование и проведение оздоровительных мероприятий.