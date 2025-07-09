Дуб из Ленинского округа представит Подмосковье на всероссийском конкурсе

В России продолжается голосование за главное дерево 2025 года. Подмосковье представляет дуб, возраст которого превышает два столетия.

Дерево растет в усадьбе «Суханово» в Ленинском округе. Дуб вошел в топ-10 голосования, набрав 1275 очков.

В этом году за победу в программе «Деревья — памятники живой природы» сражаются 70 уникальных растений-долгожителей, каждое из которых уже признано природным памятником. Среди них Шумерлинский дуб из Чувашии, дуб Ева из Белгородской области и Суворовский дуб из Крыма.

Отметим, что в Национальном реестре старовозрастных деревьев России зарегистрировано 72 экземпляра из Московской области.

Голосование продлится до 1 августа. Любой желающий может отдать свой голос за претендента из Подмосковья на официальном сайте проекта.